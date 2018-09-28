Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu, Rize-Giresun etabını İsviçreli Tristan Marguet birinci tamamladı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    , Rize- etabını birinci tamamladı

    Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu, Rize-Giresun etabını İsviçreli Tristan Marguet birinci tamamladı

    , Rize- etabıyla ikinci gününde devam etti.

    Toplam 12 ülkeden 17 takım ve 100 sporcunun katıldığı bisiklet turunun ikinci gününde bisikletçiler, güzergahında Rize- etabında pedal çevirdi.

    Organizasyonun ikinci gününe 211 kilometrelik parkurda pedal çeviren sporcuların bazılarının son bölümde oldukça zorlandıkları görüldü.

    Giresun il merkezindeki Gemilerçekeği mevkisindeki Botanik Park'ta sona eren etapta, birinci, Türk sporcu Batuhan Özgür ikinci ve Tunuslu Ali Nauser üçüncülüğü elde etti.

    Sporculara ödüllerini, Giresun Valisi Harun Sarıfaıkoğulları ile Giresun milletvekilleri ve Kadir Aydın verdi.

    Toplam 505 kilometre pedal çevirecek olan sporcular, yarın bisiklet turunun son etabında Giresun'dan 'a 210 kilometre yol katedecek.

    1. 28.9.2018 18:25
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