Tur start aldı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Tur start aldı

    Tur start aldı
    Uluslararası Bisiklet Turu, 'de başladı. Toplam 12 ülke, 17 takım ve 100 sporcunun katıldığı mücadelede Rize-Ayder etabı'nda Litvanyalı Navardauskas birinci, İsviçreli Schmid ikinci, Mustafa Sayar ise üçüncü oldu.
    1. 28.9.2018
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