Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, ikinci kez Dünya Turu takviminde koşulacak.
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, ikinci kez takviminde koşulacak.

    'nin en prestijli spor organizasyonu olan turun 54'üncüsü için geri sayım başladı.

    takviminde ikinci kez yer alan , 9 Ekim'de ilk defa Konya'dan start alacak.Seçkin bisiklet takımlarının rekabetine sahne olacak tur, 6 etaptan oluşuyor. yarışa, yine Milli Takım adı altında katılacak.Türkiye'de "bisikletin başkenti" olarak kabul edilen Konya'dan başlayacak tur daha sonra Akdeniz'e taşınacak.Akdeniz'den Ege sahillerine yönelecek bisikletçileri, en fazla 4. etapta yer alan Selçuk'taki Meryem Ana Evi'nin yer aldığı Bülbül Dağı tırmanışı zorlayacak.

    Bisikletçiler, TUR 2019'un son etabında ise Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış şehirler Bursa ile arasında pedal çevirecek.'deki turun son etabında Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nden geçecek sporcular, 950 kilometrelik yarışı 'da noktalayacak.Yarışı zirvede tamamlayacak takım ve klasman lideri bisikletçiler, Selçuklu yıldızı motifleriyle bezeli özel kupanın da sahibi olacak.

    Tur dünyada izlenecek

    Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayan organizasyon naklen ve banttan yayınlarla 120'den fazla ülkede izlenebilecek.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu geçen yıl 284 saatlik yayınla 484 milyondan fazla haneye ulaşmıştı.Mark Cavendish, Andre Greipel, Alessandro Petacchi, Adam Hansen, Sacha Modolo gibi dünyaca ünlü yıldız bisikletçilerin pedal bastığı turu 2017'de, BAE 'ndan İtalyan Diego Ulissi kazanmıştı.

    Turun etapları

    54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri ise şöyle:

    1. Etap Konya-Konya 149,7 km 9 Ekim
    2. Etap Alanya-Antalya 154,1 km 10 Ekim
    3. Etap Fethiye-Marmaris 137 km 11 Ekim
    4. Etap Marmaris-Selçuk 206,7 km 12 Ekim
    5. Etap Selçuk-Manisa 136,5 km 13 Ekim
    6. Etap Bursa-İstanbul 166 km 14 Ekim

    Takımlar

    Astana (Kazakistan)

    Bahreyn-Merida (Bahreyn)

    BMC (İsviçre)

    Bora-Hansgrohe (Almanya)

    Burgos-BH ()

    Caja Rural-Seguros RGA ()

    CCC Sprandi Polkowice (Polonya)

    Delko Marsilya KTM (Fransa)

    Euskadi-Murias (İspanya)

    Gazprom-Rusvelo (Rusya)

    Manzana Postobon (Kolombiya)

    Quick-Step Floors ()

    Sport Vlaanderen-Baloise ()

    Katusha Alpecin (İsviçre)

    Sunweb (Almanya)

    Trek-Segafredo (ABD)

    BAE (Birleşik Arap Emirlikleri)

    WB Aqua Protect Veranclassic (Belçika)

    Wilier Triestine-Selle Italia (İtalya)

    Türkiye Bisiklet Milli Takımı

    Küçükbakırcı: "20 takım mücadele edecek"

    Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı , yaptığı açıklamada, organizasyon için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

    Turun Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı yaptığına dikkati çeken Küçükbakırcı, "Ülkemizde düzenlenen en önemli spor organizasyonlarından. Adına yakışır bir organizasyon düzenleyeceğiz. 20 takım mücadele edecek. Tur için hazırlıklar tamam. Bir eksiğimiz kalmadı." diye konuştu.

    Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk kez Konya'dan start alacağına işaret ederek, "Konya, ülkemizde bisiklet sporunun başkenti. 485 kilometre bisiklet yoluna sahip kentimiz. New York'tan sonra en fazla bisiklet yoluna sahip şehir. Konya'nın Türk bisikletine yaptığı katkı yadsınamaz. Tura Konya'yı dahil ettiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

    Dünyanın en önemli bisiklet takımlarını ağırlayacaklarının altını çizen Küçükbakırcı, "Güçlü takımlar geliyor. yer alan sporcularımızdan da kürsüyü zorlamalarını bekliyoruz. Birkaç kez kürsüde yer alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Turun görselliğini daha da güçlendirmek için bisikletçilerin zaman zaman ana yollardan çıkacağını belirten , Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini helikopterden yapılan yayınlarla dünyaya aktaracaklarını sözlerine ekledi.

    1. 26.9.2018 11:47
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