Pedallar Karadeniz'de çevrilecek
Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu, 27-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin Avrupa takviminde yer alan tur, 3 etaptan oluşacak.
Bisikletçiler, 27 Eylül'de Rize'den startı verilecek turda toplam 505 kilometre pedal çevirecek.
Karadeniz Bisiklet Turu'nun etapları şöyle:
1. Etap Rize-Ayder (84 kilometre)
2. Etap Rize-Giresun (211 kilometre)
3. Etap Giresun-Samsun (210 kilometre)
- 24.9.2018 16:41
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Pedallar Karadeniz'de çevrilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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