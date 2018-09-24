Uluslararası Karadeniz Bisiklet Turu, 27-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Pedallar Karadeniz'de çevrilecek

    Pedallar Karadeniz'de çevrilecek

    Uluslararası , 27-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

    Uluslararası Bisiklet Birliğinin Avrupa takviminde yer alan tur, 3 etaptan oluşacak.

    Bisikletçiler, 27 Eylül'de 'den startı verilecek turda toplam 505 kilometre pedal çevirecek.

    'nun etapları şöyle:

    1. Etap Rize-Ayder (84 kilometre)

    2. Etap Rize-Giresun (211 kilometre)

    3. Etap Giresun-Samsun (210 kilometre)

    1. 24.9.2018 16:41
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