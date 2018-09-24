Geçen yıl 79 yerel, 26 uluslararası organizasyon düzenleyen Türkiye Bisiklet Federasyonunun, sağlıklı yaşam ve enerji tasarrufuna katkı sağlamak amacıyla daha çok kişiyi bisikletle buluşturma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası MTB Cup ve Maraton Serisi'nin ardından bisiklet sporuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yaklaşık iki yıldır görevde olduklarını aktaran Küçükbakırcı, bu süreçte sporcu sayısını yediye katladıklarını, başarı oranını da 10 kat artırdıklarını söyledi.

Küçükbakırcı, geçen yıl 79 yerel, 26 uluslararası organizasyon düzenlediklerini dile getirerek, "Bu rakamlar, geçtiğimiz 20 yılda yapılanlara eştir. Göreve gelirken, 'Ülkemizde başta doğu olmak üzere ayak basmadığımız, pedal çevirmediğimiz ilimiz kalmayacak.' dedik. Bunların yarısını geçen sene tamamladık. Bu sene de dörtte üçünü tamamlamış durumdayız. İnşallah önümüzdeki sene de tamamen bitmiş olacak." diye konuştu.

Küçükbakırcı, organizasyonları yaptıkları illerde bisiklete ilgiyi ve sevgiyi gördüklerini belirterek, "Türkiye'deki bisiklet üreticileri, 'Siz geldiğinizden bu yana bisiklet satışları yüzde 50 arttı, bisiklete olan ilgi de çoğaldı.' diyor. Bunlardan memnun oluyoruz. Bu organizasyonları belediyelerimizle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bisiklet sporunda, antrenmandan ziyade yarışların sporcuya katkı sağladığına işaret eden Küçükbakırcı, uluslararası yarışlarda sporcuların, düzeylerini görme şansına sahip olduğunu kaydetti.

Küçükbakırcı, bu sebeple yarış sayısını artırarak devam ettiklerini, dağ ve yol bisikletinin yanı sıra MTB sporunu da ülkede yaygınlaştırmayı amaçladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi bisiklet sporuyla buluşturuyoruz. Bu, özgürlük, sağlık, hareketli yaşam, enerji tasarrufu ve temiz havaya katkı demek. Bisiklet farklı bir spor. Avrupa'da bazı merkezlerin ana sporu olan bisiklet, ülkemizde hem sayı olarak hem de başarı olarak artarak devam edecek. Federasyon olarak bu tip organizasyonlara hep destek vereceğiz."

Küçükbakırcı, altyapı konusunda çalıştaylar yaparak eğitimlere ağırlık verdiklerini, bisiklet dağıtarak da spor yapmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını, yetenekli gençleri müsabakalarda yarıştırdıklarını kaydetti.

Adapazarı ilçesinde uluslararası standartlara uygun hazırlanan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin, Türkiye'de başka bir örneğinin olmadığına dikkati çeken Küçükbakırcı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Burada yapılacak yarışların sayısını artıracaklarını, parkurun diğer belediyelere örnek olması gerektiğini dile getiren Küçükbakırcı, gençleri bisikletle sosyalleştirmek istediklerini aktardı.

Küçükbakırcı, bu parkurlarda yetişecek sporcuların Türkiye'yi yurt dışındaki müsabakalarda temsil edeceğini ve başarıya ulaşacağına inandıklarını söyledi.

Sakarya'da 2020'de gerçekleştirilecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nı heyecanla beklediklerini ifade eden Küçükbakırcı, parkurun şimdiden hazır olduğunu ve o güne kadar Türk bisikleti adına daha iyi yerlere gelineceğini sözlerine ekledi.