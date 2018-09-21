Marmaris'te bisiklet mevsimi
Marmaris Belediyesi, sağlıklı yaşama yönlendirmek, trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra egzoz gazı kirliliğinin de önüne geçmek amacıyla vatandaşları ve tatilcileri bisiklet kullanımına teşvik etmek için yeni bir çalışma başlattı. İlçenin birçok noktasına “Marmaris’te bisiklet mevsimi” yazılı görseller asıldı.
Gün geçtikçe büyüyen bir sorun haline gelen trafik yoğunluğunu azaltmak için çözümün bir parçası olacak ilçe yaşayanlarının bisiklet kullanmaya teşvik etmek için hazırlatılan görsellerde, içinde bulunduğumuz sonbaharın bisiklet kullanmaya çok elverişli olduğunun vurgulanması için özenle seçilmiş fotoğraflarla birlikte "Marmaris'te Bisiklet Mevsimi" sloganı kullanıldı.
- 21.9.2018 17:14
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
Eaglepaw böyle bı oyuncuyu Beşiktaş da kaç senede bir izleyebiliyorsun acaba yada futbol dan bu kadar anliyorsun işte yazık
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Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarına başladı
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA FB'LI FRAT AYDINUS BJK'YI DURDURMA PLANI YAIYODUR, AMA BJK AYDINUS'UDA YENICEK.
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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Harika oynayacağım
Toplam 5
Yorum
UĞUR KIRMIZI KART GÖRME DE YETER
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