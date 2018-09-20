‘TUR 2018’ için geri sayım başladı – Fotomaç – 20 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ’ için geri sayım başladı

    ‘TUR 2018’ için geri sayım başladı
    'NİN dünya çapındaki organizasyonu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için geri sayım başladı. UCI World Tour kapsamındaki yarış 9-14 Ekim tarihlerinde koşulacak. 'dan başlayacak , ve Ege sahillerine inecek. 2. etap Alanya-Antalya, 3. etap ise Fethiye-Marmaris arasında yapılacak. Marmaris-Selçuk arasındaki dördüncü etap, Bülbül Dağı tırmanışıyla son bulacak. Selçuk'tan başlayacak 5. etap 'da tamamlanacak.
    1. 20.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘TUR 2018’ için geri sayım başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN