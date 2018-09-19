Dünyanın en önemli yarış kategorisi olan "UCI World Tour" kapsamında 9-14 Ekim tarihlerinde koşulacak TUR 2018, bu yıl iki önemli değişiklik barındırıyor. Dünyanın en büyük bisiklet takımlarına mensup yıldız bisikletçileri ve Türk Milli Takımı'nı buluşturacak yarış, Türkiye'de "bisikletin başkenti" olarak adlandırılan Konya'dan start alacak.

Konya'dan başlayacak TUR 2018, Akdeniz ve Ege sahillerine inecek. İkinci etap Alanya-Antalya, üçüncü etap ise Fethiye-Marmaris arasında yapılacak. Marmaris-Selçuk arasındaki dördüncü etap, Bülbül Dağı tırmanışıyla son bulacak. Selçuk'tan başlayacak beşinci etap Manisa'da tamamlanacak.

Konya'daki Mevlana Meydanı'nda start alacak birinci etabın 149 kilometrelik şehir içi güzergahı Kültür Park'ta tamamlanacak.

Konya Bisiklet Sporunu Kalkındırma Derneği Başkanı Fatih Yılmaz, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, TUR 2018 hakkında bilgi verdi.

Turun pro seviyesinde gerçekleşeceğini anlatan Yılmaz, "Konya etabına 19 yabancı takımla beraber Bisiklet Milli Takımımız katılacak. Konya'nın en üst düzey tanıtımına katkı sağlayacak bu organizasyon şehri heyecanlandırmaktadır. Konya'nın en önemli tarihi kültürel mekanları tanıtılmış olacak. Birinci etabın Konya'ya verilmesinden dolayı bisiklet dostu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve katkı sağlayan diğer ilgililere teşekkür ederiz. " dedi.

Yılmaz, bisiklet sporunda son yıllarda önemli başarılar elde edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sportif başarı sporcu sayısı ve organizasyonlardaki artışlar bisiklet camiasını memnun ediyor. İki yıl öncesine göre bütün kategorilerde start alan sporcu sayısında yüzde 100 oranında artış görüldü. Mevcut 6 bine yakın aktif sporcu sayısı ve 150'ye yakın faal kulübü ile Türkiye, bisiklet sporunda büyümeye devam ediyor. Yeni dönemde sporcularımız önemli başarılar elde ederek kürsüye çıktı. Bunda önemli pay sahibi olan federasyona ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Basın toplantısına, dernek yönetim kurulu üyeleri, Konya'da bulunan kulüplerin yöneticileri ile sporcular ve antrenörler katıldı.