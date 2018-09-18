Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan TSYD’ye ziyaret
Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan TSYD'ye ziyaret
Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Zeki Kutlu, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle TSYD Genel Merkezini ziyaret etti. Genel Başkan Oğuz Tongsir ile Tur'un akreditasyonu ve diğer konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Kutlu TSYD ile işbirliği yapmanın yararına değinerek, "Ayrıca bisiklette bir TSYD Kupası ve Ocak ayında Antalya'da düzenlenecek seminerde gerçekleşmek üzere bir dizi konuda görüşlerimizi masaya yatırdık" dedi.
54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun medya akreditasyonu her yıl olduğu gibi bu sene de TSYD üzerinden gerçekleşecek.
- 18.9.2018 17:29
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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