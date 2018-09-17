14-16 Eylül tarihleri arasında Nevşehir, Erciyes, Kayseri olmak üzere 3 etapta gerçekleştirilen uluslararası bisiklet yarışması sona erdi. Ukrayna, Letonya, Litvanya, Kazakistan ve Türkiye olmak üzere 10 profesyonel bisiklet takımından 65 bisiklet sporcusu uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için üç gün boyunca 358 kilometre pedal çevirdi. Kapadokya Bisiklet Turu'nun ilk günü 113 kilometre uzunluğundaki Nevşehir etabı ile başladı. Yarışmanın ikinci günü 131 kilometre uzunluğundaki Erciyes etabı ile devam etti. Organizasyonun finali ise 114 kilometrelik Kayseri etabı ile son buldu.



Müsabakalar sonunda Nevşehir etabını, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı'ndan Ahmet Örken birinci, Vıno Astana Motors takımından Kazakistanlı sporcu Alexandr Ovsyannikov ikinci, Litvanya Bisiklet Milli Takımı'ndan Ramunas Navardauskas ise üçüncü tamamladı.

Erciyes etabında Salcano Sakarya Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı'ndan Mustafa Sayar birinci, Vino Astana Motors takımından Kazakistanlı Alexey Voloshin ikinci, aynı takım sporcusu Alexander Semenov ise üçüncü oldu.



Yarışmanın Kayseri final etabında ise Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı'ndan Onur Balkan birinciliği, Litvanya Bisiklet Milli Takımı'ndan Eriks Tom Gavars ikinciliği, yine aynı takımdan Ramunas Navardauskas üçüncülüğü elde etti. Genel klasmanda ise en iyi bisiklet takımı Kazakistan'ın Vino Astana Motors takımı oldu.



Müsabakalarda dereceye girenlere Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni ile kupa ve madalyaları takdim edildi. Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes Dağımızı uluslararası bir spor merkezi haline getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kışın, kış sporlarının yoğun olduğu ve yüz binlerce insanın ziyaret ettiği dağımız, yazın da özellikle bisiklet olmak üzere birçok sportif dalda halkımızın istifadesine sunmak ve sporcuların kullanımında tutmak için çaba gösteriyoruz. 3 gün boyunca düzenlenen bu müsabakalarda bisikletçiler kazasız belasız bir yarış geçirdiler. Şehrimiz ve Erciyes büyük bir organizasyonu daha başarılı bir şekilde tamamlamış oldu. Bundan sonra hem Kayseri'de hem de Erciyes'te uluslararası sportif organizasyonları yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.