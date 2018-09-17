Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turnuvası sona erdi – Fotomaç – 17 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Turnuvası sona erdi

    Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turnuvası sona erdi

    Uluslararası Bisikletçiler Birliği (UCI) ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve , Erciyes A.Ş, Velo Erciyes iş birliği ile gerçekleştirilen Uluslararası sona erdi.

    14-16 Eylül tarihleri arasında , Erciyes, olmak üzere 3 etapta gerçekleştirilen uluslararası bisiklet yarışması sona erdi. Ukrayna, Letonya, Litvanya, Kazakistan ve Türkiye olmak üzere 10 profesyonel bisiklet takımından 65 bisiklet sporcusu uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için üç gün boyunca 358 kilometre pedal çevirdi. 'nun ilk günü 113 kilometre uzunluğundaki Nevşehir etabı ile başladı. Yarışmanın ikinci günü 131 kilometre uzunluğundaki Erciyes etabı ile devam etti. Organizasyonun finali ise 114 kilometrelik Kayseri etabı ile son buldu.

    Müsabakalar sonunda Nevşehir etabını, 'ndan birinci, Vıno Astana Motors takımından Kazakistanlı sporcu Alexandr Ovsyannikov ikinci, 'ndan ise üçüncü tamamladı.
    Erciyes etabında Salcano Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı'ndan Mustafa Sayar birinci, takımından Kazakistanlı Alexey Voloshin ikinci, aynı takım sporcusu Alexander Semenov ise üçüncü oldu.

    Yarışmanın Kayseri final etabında ise Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı'ndan Onur Balkan birinciliği, Litvanya Bisiklet Milli Takımı'ndan Eriks Tom Gavars ikinciliği, yine aynı takımdan Ramunas Navardauskas üçüncülüğü elde etti. Genel klasmanda ise en iyi bisiklet takımı Kazakistan'ın Vino Astana Motors takımı oldu.

    Müsabakalarda dereceye girenlere 'nda düzenlenen ödül töreni ile kupa ve madalyaları takdim edildi. Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, " uluslararası bir spor merkezi haline getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kışın, kış sporlarının yoğun olduğu ve yüz binlerce insanın ziyaret ettiği dağımız, yazın da özellikle bisiklet olmak üzere birçok sportif dalda halkımızın istifadesine sunmak ve sporcuların kullanımında tutmak için çaba gösteriyoruz. 3 gün boyunca düzenlenen bu müsabakalarda bisikletçiler kazasız belasız bir yarış geçirdiler. Şehrimiz ve Erciyes büyük bir organizasyonu daha başarılı bir şekilde tamamlamış oldu. Bundan sonra hem Kayseri'de hem de Erciyes'te uluslararası sportif organizasyonları yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

    1. 17.9.2018 18:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uluslararası Kapadokya Bisiklet Turnuvası sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN