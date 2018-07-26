Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası

    Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası

    Süleyman Demirel Üniversitesi () öğrencileri 'nin 'nda gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası birincilik ve ikincilikle döndü.

    Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası 18-20 Temmuz tarihlerinde 'nin 'nda gerçekleştirildi. Şampiyona'nın ilk günü gerçekleştirilen eliminatör yarışlarına katılan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yunus Emre Yılmaz Türkiye ikincisi oldu. Yarışmanın ikinci günü düzenlenen olimpik disiplin dağ bisikleti yarışında da erkekler kategorisinde yarışan Emre Yavuz Türkiye Şampiyonu, aynı alanda kadınlar kategorisinde yarışan Ayşe Çakır Türkiye ikincisi oldu.
    1. 26.7.2018 16:35
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