Fransa Bisiklet Turu'nda 15 etabı Cort Nielsen kazandı
105. Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını, Astana takımından Danimarkalı Magnus Cort Nielsen kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun Millau ile Carcassonne arasındaki 181,5 kilometrelik 15. etabını, 4 saat 25 dakika 52 saniyelik derecesiyle Magnus Cort Nielsen ilk sırada bitirdi.
Sky takımının Büyük Britanyalı bisikletçisi Geraint Thomas ise en yakın takipçisinin 1 dakika 39 saniye önünde genel klasmandaki liderliğini korudu.
Tura yarın ara verilecek. 16. etap, 24 Temmuz Salı günü Carcassonne ile Bagneres-de-Luchon arasındaki 218 kilometrelik parkurda yapılacak.
Fransa Bisiklet Turu, 29 Temmuz Pazar günü başkent Paris'te koşulacak 21. etapla son bulacak.
- 22.7.2018 19:53
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