Bozbey’e bisiklet desteği için teşekkür plaketi
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, “Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” projesine verdiği destekten için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür plaketi verdi.
Sağlıklı Kentler Birliği çalışmalarının kentlere önemli katkılar sunduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, projelere ortak olmaya devam edeceklerini ifade etti. Dünyanın en çevreci ulaşım aracı olan bisikletin kullanımını yaygınlaştırmakta öncü olmak, çalışmaları daha da kolaylaştırmak ve çevreyi korumak amacıyla Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Bisiklet Kartalları ekibini oluşturduklarını belirten Başkan Bozbey, Nilüfer'de bisiklet yolu uzunluğunun 153 kilometreyi aştığına da dikkat çekti. Başkan Bozbey, "Bütün canlıların yaşamına ve kullanım alanlarına saygılı olmak temel stratejilerimizden bir tanesi. Bisiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. En büyük hedefimizi de şehirdeki bisiklet yolu uzunluğunu ve elbette bisiklet kullananların sayısını artırmak" dedi.
- 17.7.2018 12:50
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psv burası hollanda degil hakemler hak edene puanı vermiyor istediğine veriyor ,aykutu ve azizi çok arayacak bu kulub
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