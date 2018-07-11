Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını Peter Sagan kazandı

Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Lorient ile Quimper arasındaki 204,5 kilometrelik parkurda düzenlenen beşinci etabı, büyük heyecana sahne oldu.

Bora-Hansgrohe takımından Peter Sagan foto finiş farkıyla 4 saat 48 dakika 6 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı. Slovak bisikletçi, ikinci etabın ardından turdaki ikinci zaferine ulaştı.

Bahrain Merida takımından İtalyan Sonny Colbrelli ikinci, Quick-Step Floors takımından Belçikalı Philippe Gilbert ise üçüncü sırada etabı tamamladı.

Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Greg Van Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.

Turun 6. etabı, Brest ile Mur-de-Bretagne Guerledan arasındaki 181 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.

Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.