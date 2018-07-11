Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını Peter Sagan kazandı
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun beşinci etabını, Bora-Hansgrohe takımından Slovak sporcu Peter Sagan ilk sırada bitirdi.
Bu yıl 105'incisi düzenlenen organizasyonun Lorient ile Quimper arasındaki 204,5 kilometrelik parkurda düzenlenen beşinci etabı, büyük heyecana sahne oldu.
Bora-Hansgrohe takımından Peter Sagan foto finiş farkıyla 4 saat 48 dakika 6 saniyelik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı. Slovak bisikletçi, ikinci etabın ardından turdaki ikinci zaferine ulaştı.
Bahrain Merida takımından İtalyan Sonny Colbrelli ikinci, Quick-Step Floors takımından Belçikalı Philippe Gilbert ise üçüncü sırada etabı tamamladı.
Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Belçikalı Greg Van Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.
Turun 6. etabı, Brest ile Mur-de-Bretagne Guerledan arasındaki 181 kilometrelik parkurda yarın koşulacak.
Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 29 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
- 11.7.2018 23:04
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını Peter Sagan kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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