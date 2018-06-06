Kuşadası bisikletçiler doğa için pedal çevirdi
Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydan'ından başlayan bisiklet turuna yaklaşık 80 bisikletli vatandaş katıldı. Ortalama 10 kilometre pedal çeviren bisikletçilerin turu Kervansaray önünde son buldu.
Bisiklet turuna katılan 3 kişiye Kervansaray'da yapılan çekilişle bisiklet hediye edildi. 3 kategoride yapılan çekiliş sonucu verilen bisikletlerin talihlileri 15 Yaş ve Altı Bayan kategorisinde Alisan Krimas, 15 Yaş ve Altı Erkek kategorisinde Hakan Muça, 16 Yaş ve Üzer Yetişkin kategorisinde ise Mehmet Aydın Hakver oldu.
- 6.6.2018 13:36
-
Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
-
Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
-
Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Kuşadası bisikletçiler doğa için pedal çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.