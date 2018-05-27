Froome İtalya Bisiklet Turu'nu da kazandı

Açılış etabı, 4 Mayıs'ta Kudüs'te yapılan 101. İtalya Bisiklet Turu, başkent Roma'daki 115 kilometrelik 21. etapla tamamlandı. Sprint finişine sahne olan etabı, Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett ilk sırada bitirdi.

19. etaptaki dağ geçidi Colle Delle Finestre'de yaptığı atakla Mitchelton-Scott takımından Simon Yates'in 13 etap boyunca giydiği "pembe mayoyu" alan Chris Froome, düz profile sahip son etapta hata yapmadı.

Toplam uzunluğu 3 bin 562,9 kilometre olan 2018 İtalya Bisiklet Turu'nu, 89 saat 2 dakika 39 saniyede bitiren 33 yaşındaki Froome, buradaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

2017'de Fransa ve İspanya turlarını kazanan Froome, Eddy Merckx (1972-1973) ve Bernard Hinault'dan (1982-1983) sonra üç büyük turda da şampiyon unvanını ele geçiren 3. bisikletçi oldu.

Froome'un 46 saniye gerisindeki geçen yılın şampiyonu Tom Dumoulin (Sunweb), genel klasman ikinciliğini elde etti. Turu, liderin 4 dakika 57 saniye arkasında tamamlayan Miguel Angel Lopez (Astana) de 3. sırayı aldı.

Kazandığı 2017 İspanya Bisiklet Turu sırasında alınan doping numunesinde yasaklı "salbutamol" maddesine rastlanması nedeniyle başarısına gölge düşen Froome'un, en prestijli yol bisikleti yarışı Fransa Turu'nda 4 şampiyonluğu (2013, 2015, 2016, 2017) bulunuyor.