Yıldız ve Gençler Bay-Bayan Türkiye Bisiklet Şampiyonası 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Ordu’nun Perşembe ilçesinde yapılacak.
Özellikle yarış parkurunun doğal güzelliklerin olduğu bölgede olacağını kaydeden Genç, "En büyük hayalimiz Ordumuzun bir spor kenti olmasıdır. Bu doğrultuda çalışmaya ekibimizle birlikte devam ediyoruz. Yılın ilk dört ayında 10 tane ulusal organizasyon gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar 12 tane daha organizasyonun ilimizde yapılması kesinleşti. Her organizasyonda ilimiz sporcularının olması ise büyük mutluluk. Sporcu sayımızda sporcularımızın başarısı da her geçen gün artıyor" dedi.
- 26.4.2018 14:27
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY SADECE KENDİ KOLTUĞU UĞRUNA FİTNE SALAN İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN MAHLUKLARIN CEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLU VAR...!!
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Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye'de oldu
Toplam 2
Yorum
gsli okadar para diyonda maaslar yuksek tamam ama hic bir superlig takimi 10m fazla vermiyor transfere. ingilizler tek sezon 500m harciyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY SADECE KENDİ KOLTUĞU UĞRUNA FİTNE SALAN İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN MAHLUKLARIN CEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLU VAR...!!
Türkiye Bisiklet Şampiyonası Ordu’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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