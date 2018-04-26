Türkiye Bisiklet Şampiyonası Ordu’da – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Türkiye Bisiklet Şampiyonası Ordu’da

    Yıldız ve Gençler Bay-Bayan 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde ’nun Perşembe ilçesinde yapılacak.

    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Türkiye Bisiklet Federasyonu 2018 yılı faaliyet programı kapsamında Yıldız ve Gençler 'nın muhteşem doğası ve '' unvanlı Perşembe ilçesinde yapılmasının kesinleştiğini söyledi.

    Özellikle yarış parkurunun doğal güzelliklerin olduğu bölgede olacağını kaydeden Genç, "En büyük hayalimiz Ordumuzun bir spor kenti olmasıdır. Bu doğrultuda çalışmaya ekibimizle birlikte devam ediyoruz. Yılın ilk dört ayında 10 tane ulusal organizasyon gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar 12 tane daha organizasyonun ilimizde yapılması kesinleşti. Her organizasyonda ilimiz sporcularının olması ise büyük mutluluk. Sporcu sayımızda sporcularımızın başarısı da her geçen gün artıyor" dedi.
    1. 26.4.2018 14:27
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