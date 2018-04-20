Tour Of Mersin'in en uzun etabı start aldı
MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Mut ilçesinden start aldı. Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'da gerçekleştirilen açılış törenine Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Start öncesi konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Gökbel, 4 etap halindeki bisiklet turunun 468 kilometrelik pedal çevirmeyle gerçekleşeceğini belirterek, "Bugün 9 ülkeden 14 takım ve 105 sporcuya ulaştık. hem bisiklet sporuna destek hem de kentimiz için güzel bir tanıtım olacak" dedi. Kaymakam Akyüz ise, "Alahan, Yerköprü, Kestel ve Sason gibi tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğunu binlerce yıllık tarihe sahip Mut ilçesinde, uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapmak bizleri onurlandırdı. Bu tür yarışmaların tanıtıma büyük katkı sunacağını biliyorum" diye konuştu. Daha sonra yarışmaya katılan sporcular için, protokol üyeleri tarafından start verildi. Mut'tan başlayarak Mersin Soli'de bitecek yarışmanın ikinci etabının, 164,4 kilometrelik rota ile en uzun etap olduğu belirtildi.
- 20.4.2018 15:59
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 52
Yorum
taraftar Bu olaylarda haklılık arayan taraftar o olayları çıkaranlarla aynı görüştedirler.Bunlarla tartışılmaz.Gözleri görmüyor kulakları duymuyor...
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş konuştu
Toplam 15
Yorum
fb hükmen galibiyeti garantiledin herhalde ciğeri kap sonra oturalım anlaşalım yürü
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 52
Yorum
syt. Denizli'de 20 dakika maç uzama sebebi devre arası a.yıldırımla denizli spor başk.aşağıya beraber indiler acaba ne konuştularda geciktiier ?
Tour Of Mersin'in en uzun etabı start aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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