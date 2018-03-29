"Türkiye Bisiklet Federasyonu 15 ayda 7 kat büyüdü"

Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, 2017'de 40 ilde 79 faaliyet gerçekleştirdiklerini, bunların 26'sının uluslararası düzeyde dağ ve yol yarışları olduğunu belirtti.

Daha önce bu sayıda organizasyonun ancak 10 yılda yapılabildiğini ifade eden Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 ay önce göreve geldiğimiz Türkiye Bisiklet Federasyonunu, sporcu ve organizasyon sayısı ile elde edilen başarı bakımından 7 kat ileriye götürdük. Federasyonu devraldığımızda büyüklerde 35, gençlerde 70 sporcumuz vardı. En son düzenlediğimiz Antalya organizasyonunda 658 kişi yarıştı. Bisiklet sporu her geçen gün hızla ileriye gidiyor. Bisiklet ailesi her gün ciddi sayılarla genişliyor. Bunda tabii ki belediyelerimizin etkisi büyük. Onların destekleriyle büyüyoruz. Hem yol yapımında hem de hareketli yaşamda destek veriyorlar. Ayrıca kulüp kurma konusunda yardımcı oluyorlar."

Küçükbakırcı, 2017 yılında 20'nin üzerinde bisiklet kulübünün kurulduğunu dile getirdi.

"ÖNÜNE GELEN KULÜP AÇAMAYACAK"

Görevi devraldıklarında, Antalya'da 27, Alanya'da 35 sahte bisiklet kulübünün bulunduğunu öne süren Küçükbakırcı, "Bunlar sırf genel kurul zamanında ortaya çıkan, sporla uzaktan yakından alakası olmayan kulüplerdi. Bunlar bisiklete biniyor, start alıyor, yüz metre sonra sağa çekip oturuyor, sigarasını içip geri dönüyor. Dönüşte de kendisini sanki spor yapıyormuş gibi gösteriyordu." diye konuştu.

Bu tür girişimlerin önüne geçmek için 2018'in başında bir uygulama başlattıklarına dikkati çeken Küçükbakırcı, "Antrenörü olmayan, hatta ikinci kademe antrenörü olmayan ve yarışların yüzde 70'ine katılıp bitiremeyenlere kesinlikle kulüp tescili vermiyoruz. Bundan sonra önüne gelen kulüp açamayacak. Bundan dolayı tepkiler alıyoruz, eleştiriliyoruz. Birtakım alışkanlıklar vardı. Biz bunların önünü tamamen kapattık. Biz sadece spor, başarı ve temsil için buradayız. Ya olacak ya olacak. Bisiklet sporunu bir yere getirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"BİZ DE 'DESTEK VEREMEZSENİZ GELMEYİZ' DİYORUZ"

Erol Küçükbakırcı, 2018'de 89 faaliyet gerçekleştireceklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faaliyetlerimizde belediyelerden sadece konaklama ve yiyecek konusunda destek istiyoruz. Belediye başkanları diyor ki 'Şu branşa 45 milyon lira harcadım.', harcayabilirsin. Bisiklet nerede peki? Bu yıl biz de 'Destek veremezseniz gelmeyiz.' diyoruz. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden bisiklet yarışlarının yapılması konusunda istek alıyoruz. 'Tamam yapalım ama katkın ne olacak?' diyoruz. Biz madalya falan istemiyoruz. Bizim çocuklarımız öğrenci. Bizim çocuklarımız yeni. Altlarındaki bisikletler belli değerde. Bu sporcuları ödüllendirmezseniz, misafir etmezseniz biz bu yarışları orada yapamayız. Gittiğimiz yerlerde destek alıyoruz. Bu desteği federasyona değil sporcuya alıyoruz. Eğer bisiklet yarışlarının yapılmasını istiyorsanız bir ucundan tutmanız gerekiyor."

"TÜRKİYE'DE BİSİKLET SPORU HIZLA YÜKSELİYOR"

Bu yıl ilk iki ay içinde 7 uluslararası organizasyon gerçekleştirdiklerini anlatan Küçükbakırcı, şunları ifade etti:

"Yıl boyunca uluslararası ve ulusal programlar devam edecek. Hatay, Adana ve Mersin'i kapsayan, 11 ülkeden 118 bisikletçinin katıldığı Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu'nu gerçekleştirdik. Organizasyonları dolu dolu geçiriyoruz. Bu da bu organizasyonları çok iyi yapabildiğimizi gösteriyor. Sporcularımız uluslararası yarışmalarda tecrübelerini artırıyor. Türkiye'de bisiklet sporu hızla yükseliyor. Grupla yarışmanın ne olduğunu tecrübe ediyorlar. İnşallah bununla birlikte başarılar da gelecektir."