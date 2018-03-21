Bisiklete profesyonel takım – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Bisiklete profesyonel takım

    Bisiklete profesyonel takım

    Federasyonu Başkanı Erol 'de profesyonel takımı kurulacağını açıkladı.

    Federasyonu Başkanı Erol 'de profesyonel takımı kurulacağını açıkladı. " da 'da bir profesyonel bisiklet takımının kurulmasını arzu etmişler. İnşallah bizim de bununla ilgili bir çalışmamız var. Profesyonel takımın startını 'dan vermek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:31
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