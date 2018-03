Türkiye bisiklette profesyonel takım kuruyor

Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, Türkiye'de bisiklet sporunun gelişim dönemini atlattığını, artık profesyonel takımların kurulması gerektiğini ifade etti.

Göreve geldiklerinden bu yana önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Küçükbakırcı, bisiklet branşında her geçen gün sporcu ve kulüp sayısının arttığını kaydetti.

"PROFESYONEL TAKIMLA İLGİLİ ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

Kendilerinin iş başına gelmesiyle artık "çakma" değil gerçek kulüplerin kurulduğunun altını çizen Küçükbakırcı, şöyle devam etti:

"Artık federasyonumuz spor yaptıracak kulüplere onay veriyor. Seçim endeksli kulüplere kapımız kapalı. Geleceğin sporu ve ulaşım aracı bisiklet. Türkiye olarak artık, bisiklette tamamı Türklerden oluşan takımlar heline gelmemiz uzak değil. Bizden önceki dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Konya'ya profesyonel takım kurulması yönünde talimat verilmiş. Ancak bu gerçekleşmeden askıya alınmış. Buzdolabında dondurulmuş vaziyette duruyordu. İnşallah biz bunu ısıtarak, yeniden profesyonel takımla ilgili çalışmalara başlayacağız."

Küçükbakırcı, profesyonel takımları genellikle büyükşehir belediyelerinin kurduğunu anımsatarak, bu takımların belediye ve ülkenin tanıtımına büyük katkı sağladığına dikkati çekti.

"İLK ADIMI BURADAN ATACAĞIZ"

Konya'da bir profesyonel takımın kurulması halinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil edileceğini vurgulayan Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Bunun için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile görüşeceğiz. Eğer tamam derse inşallah ilk adımı buradan atacağız. Zaten bu tür girişimlere devletimiz de destek veriyor. Daha önce bir destek verilmiş. Ama proje hayata geçirilememiş, ortada kalmış. Sayın Cumhurbaşkanımız da Konya'da bir profesyonel bisiklet takımının kurulmasını arzu etmişler. İnşallah bizim de bununla ilgili bir çalışmamız var. En kısa sürede bu müjdeyi vermek istiyoruz. Profesyonel takımın startını Konya'dan vermek istiyoruz. Biz bunu buradan halledebiliriz diye düşünüyoruz. Mesela Sakarya bisiklete ciddi yatırımlar yapıyor. Kocaeli de profesyonel takıma yakışır bir şehir. Konya, Sakarya ve Kocaeli şimdiden 3 şehrimiz var. Gaziantep de böyle bir şey düşünüyor. Bunlara bir de Ankara eklenirse çok güzel olur."

Profesyonel takımların yurt dışı organizasyonlarına daha rahat katılabildiklerini anlatan Küçükbakırcı, "Bu takımlar her gün bir yarışa giriyor. Bunların çok fazla mali yükü de yok aslında. Zaten devletimiz de destek veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu takımların yaşayabilmesi için her zaman destek oluyor. Neden? Çünkü her an her yerde ülkenin ismi geçiyor. Her yerde tanınıyorsun. En iyi tanıtım, farklı dillerin buluştuğu spordur." diye konuştu.

Erol Küçükbakırcı, Türkiye'nin bisiklette çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını anımsatarak, ülkede bisiklet sporunun büyüyerek zamanla hak ettiği yere geleceğini aktardı.