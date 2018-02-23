Tour Of Antalya'da Kemer etabı başladı – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    'da etabı başladı

    Tour Of Antalya'da Kemer etabı başladı

    Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.2 Etaplı Yol Yarışı kategorisinde yer alan 'da etabı start aldı.

    Yarışın ikinci gün programında yer alan etap, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı önünden saat 12.00'de verilen start ile başlarken, güzergahına gidecek olan sporcular yeniden Atatürk Parkı mevkisine gelerek finiş çizgisine ulaşacak.

    İLK ETABI MOSCHETTI KAZANDI
    İlk kez düzenlenen 'nın ilk ayağı olan Korkuteli etabında kazanan isim Polertec Kometa takımından 3 saat 46 dakika 31 saniye Matteo Moschetti olurken, bu etapta yedi bisikletçi, (Sinergy Bakü takımından Samir Jabraliov, Brisaspor'dan Mustafa Köklü, Batuhan Eşref Pekcan, Apple Team'dan Islam Usmanov, Nikolay Zaitsev, Salcano Sakarya'dan Nevzat Kral, Nurgali Turebekov) geçirdikleri kaza ve sakatlık nedeniyle yarışı terk etmek zorunda kalmıştı.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:03
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