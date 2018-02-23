İkinci etabı Kleiman kazandı
Antalya Bisiklet Turu'nun ikinci etabını, Monkey Town takımından Hollandalı sporcu Wim Kleiman kazandı.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan 2.2 kategorisindeki yarışın ikinci etabı olan Kemer etabı, 121,3 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.
Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndan verilen startla başlayan yarış, Kemer'den dönüş yapılarak aynı noktada sona erdi.
Wim Kleiman, etabı 3 saat 7 dakika 5 saniye ile ilk sırada bitirdi.
Felbermayr Simplon Wels takımından Matthias Krizek ikinciliği, Tirol ekibinden Johannes Schinnagel de üçüncülüğü elde etti.
Bu sonuçla genel klasmanda zirveye çıkan Wim Kleiman "Magenta" renkli mayoyu giydi.
Sprint klasmanında Tirol takımından Georg Zimmermann "Sarı", tırmanış klasmanında Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Lehner "Turuncu", "Yenilenebilir Enerji" adı verilen prim klasmanında ise Tirol'den Johannes Schinnagel de "Yeşil" mayonun sahibi oldu.
Dört etaplı yol yarışı, yarın Feslikan etabı ile devam edecek.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:12
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 30
Yorum
UZMAN ANALİST BU FEDORASYON ZAMANINDA GS 3, BJK 2 FENER 1 KEZ ŞAMPİYON OLDU SİZ DAHA NEDEN BAHSEDİYORSUNUZ. HAKEMLER HALA FENERİ DOĞRUYOR ŞUNA BAK YA HALA
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Rekabette Kocaman önde
Toplam 1
Yorum
Whisperer Güneş, Kocaman'ın yarısı kadar bile hoca değil..
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Yılmaz Vural'dan 3 maç sonra flaş karar
Toplam 4
Yorum
sami daha zaman sezon sonuna kadar 3/4 takim daha calistirir, eskiden sezonluk hocaydi simdi haftalik oldu
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