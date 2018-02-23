İkinci etabı Kleiman kazandı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan 2.2 kategorisindeki yarışın ikinci etabı olan Kemer etabı, 121,3 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndan verilen startla başlayan yarış, Kemer'den dönüş yapılarak aynı noktada sona erdi.

Wim Kleiman, etabı 3 saat 7 dakika 5 saniye ile ilk sırada bitirdi.

Felbermayr Simplon Wels takımından Matthias Krizek ikinciliği, Tirol ekibinden Johannes Schinnagel de üçüncülüğü elde etti.

Bu sonuçla genel klasmanda zirveye çıkan Wim Kleiman "Magenta" renkli mayoyu giydi.

Sprint klasmanında Tirol takımından Georg Zimmermann "Sarı", tırmanış klasmanında Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Lehner "Turuncu", "Yenilenebilir Enerji" adı verilen prim klasmanında ise Tirol'den Johannes Schinnagel de "Yeşil" mayonun sahibi oldu.

Dört etaplı yol yarışı, yarın Feslikan etabı ile devam edecek.