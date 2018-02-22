Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Moschetti, "Mükemmel bir yarış oldu. Türkiye'ye ilk kez geldim ama düzenlenen yarıştan çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Ne güzel bir ülke, ne güzel bir organizasyon" dedi.



"MARECKO BENİ ÇOK ZORLADI"

Korkuteli etabının çok zor bir yarış olduğunu belirten Moschetti, "Önceleri hava yağmurluydu ve haliyle zorlandık. 30-40 kilometre bu zorlukta devam ettik. İyice ısındıktan sonra yavaş yavaş yerimizi almaya başladık. Ben de finişe kadar grup içinde ve takım arkadaşlarımla yaptığım dayanışma sonucu iyi yer tuttum. Özellikle son dönemeçte iyi pozisyon yakaladık. Son 300 metre artık finiş için hazırdım ve bastım. Jakup Marecko beni çok zorladı. Yarışın sonuna kadar da zorlayacaktır" diye konuştu.



"ÜÇÜNCÜ VE SON ETAPTA BÜYÜK ŞANSIMIZ VAR"

Moschetti, ilk tırmanışın kendisini zorladığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk tırmanış biraz zordu. Zaten ben ve arkadaşlarım fazla yokuş sevmiyoruz. Yine de üstesinden geldik. Diğer rakibimiz olan Triestina yarışı domine etti. Çünkü en iyi sprinterler oradaydı. Çok mutluyum, takım iyi iş çıkardı. Burada ilk yılım. Genel klasman birinciliği için zaman henüz kısa. Daha çok yol var, bakacağız. Ama bizde iyi sprinterler var. Yarışı takım halinde kazanabilecek güçteyiz. Üçüncü ve son etapta büyük şansımız var. Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Çok iyi organizasyon, çok iyi bir yarış ve fevkalade bir ilgi var. Görülecek bir yer burası. Sporcular da mükemmel."