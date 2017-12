Federasyon başkanlığına 2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından gerçekleştirilen genel kurulda seçilen Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk bisikletinin, Orta ve Batı Avrupa'daki bisiklet sporunun seviyesi dikkate alındığında vasatın altında yer bulabildiğini, bunun da Türkiye'de bu spora gönül verenleri yıllardır üzdüğünü ifade etti.

Küçükbakırcı, eksiklikleri doğru teşhis edip en hızlı ve kalıcı şekilde bisiklet sporunu üst seviyelere taşımayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bisiklet Federasyonu, yeni vizyonuyla hedefleriyle güçlü yapısıyla ve sağlam projeleriyle çalışmalarını yoğunlaştırdı. Daha şimdiden bu çalışmaların meyvelerinin alınmaya başlandığının sinyalleri gelmeye başladı." diye konuştu.

Federasyonun, 2017 sezonunda hedeflerine ulaştığını belirten Küçükbakırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bisiklet sporunda son 20 yılda sporcu katılımı ve başarı gittikçe azalırken yeni vizyonla donanmış federasyonumuzun daha ilk yarışından itibaren sporcu sayısı 585'lere ulaştı. Daha ilk dakikada gerçekleşen bu gelişme, federasyonumuzun yeni vizyonuna, güçlü ekibine ve projelerine olan güvenin bir yansımasıdır. Genel kurulda verilen sözlerin en hızlı şekilde yerine getirilmeye başlandığını görmek, bütün bisikletseverlerin ve sporseverlerin yüzünü güldürdü."

Küçükbakırcı, Türkiye genelinde daha geniş yelpazede yarışların koşulmaya başlandığına işaret ederek, "Artık göstermelik kulüplerin yerini de bu sporu gerçekten yaptırmaya çalışan kulüpler almaya başladı. 2017'de faaliyetlerimize katılan kulüp sayısı 160'lara ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ bisikletinde ileriye dönük ciddi hedeflerin gündeme alındığına değinen Küçükbakırcı, "Uluslararası ortamda güçlü bir lobi oluşturan federasyon yönetimi, 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nı ülkemize, Sakarya'ya almayı başardı. Bu tür projeler, kuşkusuz ülkemizde bisiklet sporuna olan ilgiyi artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Küçükbakırcı, hem yol hem de dağ bisikletinde yurt içi müsabaka sayılarında çok hızlı bir artış yaşandığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Yol bisikletinde 2016'da sadece 7 resmi yarış yapılırken 2017'de bu sayı 16'ya yükseldi. Bir başka önemli konu ise artık yarışlar sadece belirli iller ve bölgelerde değil, artık neredeyse Türkiye'nin her ilinde yapılır hale geldi. Şimdiden 40'ın üzerinde ile çıkıldı. Özellikle doğu illerimize ağırlık verdik. Bunların arasında bugüne kadar hiç bisiklet yarışı düzenlememiş illerimiz de var. Yakın bir zamanda yarış yapılmayan ilimizin kalmamasını hedefliyoruz. Önceki sezonlarda olimpiyat kota dönemi hariç 2-3 gibi rakamlarda kalan yurt içinde düzenlediğimiz uluslararası yol bisikleti turlarımızı, sezonluk en az 12 ve daha fazla sayıya, organizasyon kalitesiyle katılımcı kulüplerin düzeyiyle Avrupa turları seviyesine çıkarmaya başladık."

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl ilk kez Dünya Turu kapsamında yapıldığını hatırlatan Küçükbakırcı, "Tur, en üst profesyonel seviyeye erişti. 2017'de en üst seviyeden beklenen standartları eksiksiz yerine getiren bir organizasyon gerçekleştirildi. 2018'de tur için maksimum sayıda profesyonel katılım hedeflendi. 40'ın üzerinde tam profesyonel ve kıta profesyonel takımıyla irtibata geçildi." şeklinde konuştu.

İlk defa büyük ölçekte bütün faal antrenör, mekanisyen, hakem ve bisiklet duayenlerinin bir araya geldiği çalıştayın düzenlendiğini aktaran Küçükbakırcı, şöyle devam etti:

"Çalıştaya kapsamlı antrenör, mekanisyen ve hakem seminerleri de dahil edildi. Yurt dışından getirtilen konusunda uzman yabancı hocalarla antrenörlerimizin eksiklik çektiği konular başta olmak üzere, sporcu yetiştirmede bilinmesi gereken temel bilgiler yeniden gözden geçirildi. Dünyadaki son gelişmeler hakkında bilgiler verildi, interaktif uygulamalarla bir taraftan katılımcıların ilgi düzeyleri en üst seviyede tutulurken diğer yandan antrenör, mekanisyen ve hakemlerimizin mevcut bilgileri sınandı. Sezon sonunda ikinci bir çalıştay daha yapılarak ne kadar yol aldığımız ve camianın birbirine ne kadar yakınlaştığı birebir gözlemlenmiş oldu. Ayrıca açtığımız antrenörlük ve hakemlik kurslarıyla teknik kadromuzu daha da güçlendirdik. Özellikle doğu bölgelerimizdeki hakem açığımızı büyük oranda giderdik."

"REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRDIK"

Milli takım kamplarının sayısını ve seviyesini yukarı çektiklerini vurgulayan Küçükbakırcı, "Uluslararası ortamda rekabet gücümüzü artırdık. Bu stratejimizin meyvelerini de katıldığımız ilk uluslararası yarışlarda almaya başladık. Özellikle Balkan şampiyonalarından hiç eli boş dönmedik. Hem gençler hem de büyüklerde ülkemizi hep podyumda temsil ettik. Diğer zorlu yurt dışı uluslararası yarışlarda da istikrarlı yükseliş ortaya koyduk. Bu bizi yakın geleceğimiz için daha da umutlandırdı." değerlendirmesini yaptı.

Küçükbakırcı, sporcuların 2017 sezonunda elde ettiği başarıları şöyle özetledi:

"Dünyanın önde gelen profesyonellerinin katıldığı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda etap ikinciliği, Çin'de yapılan Qinghai Lake Turu'nda çeşitli etap birinci, ikinci ve üçüncülükleriyle adeta podyum aboneliği, Azerbaycan Turu etap ikinciliği, Sırbistan Turu etap üçüncülüğü, Uluslararası Ankara Turu etap ikinci ve üçüncülüğü, Rodos Turu genel klasman ikinciliği, Fas Turu etap birinci, ikinci ve üçüncülükleri... Cumhurbaşkanlığı Turu, Uluslararası Mersin Turu, Azerbaycan Turu ve Sırbistan Turu'nda ülkemize önemli UCI puanları kazandırıldı. Dağ bisikletinde ülkemizde organize ettiğimiz birçok uluslararası yarışta da sporcularımız çok değerli UCI puanları alarak olimpiyat yolunda şimdiden ümit verdiler."







BİSİKLETTE 2018 HEDEFLERİ

Gelecek yıl özellikle altyapıya ağırlık vereceklerini anlatan Küçükbakırcı, 2020 ve 2024 Olimpiyatları hedefleri doğrultusunda da çalışmaların süreceğini söyledi.



Küçükbakırcı, "2020 ve 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcularımızı daha iyi nasıl yetiştireceğimize ve toplam sporcu sayımızı çok daha ilerilere nasıl taşıyacağımıza yönelik kapsamlı projeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu bağlamda özellikle bisiklet üreticisi firmalarla çok yakın diyaloglar içerisinde sponsorluk ve sporun tanıtımı üzerine yoğunlaşılmaktadır. 10'a yakın büyük firmanın yeni sezonda tam desteği olacak." ifadelerini kullandı.



2018'de her kentte en az bir etkinlik gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatan Küçükbakırcı, böylelikle yurt genelinde bisiklet sporunun tanınması ve gelişmesi için önemli bir adım atılacağını belirtti.



Küçükbakırcı, yurt içindeki uluslararası yarışların sayısını şimdiden yol ve dağ bisikletinde 12'ye çıkararak Uluslararası Bisiklet Birliğinden onay aldıklarını kaydetti.



Onay bekledikleri başka uluslararası yarışların da takvimlerinde mevcut olduğunun bilgisini veren Küçükbakırcı, 2018'de gerçekleştirmeyi planladıkları hedeflerle ilgili şöyle konuştu:



"Bütçe ölçüsünde, 2018 sezonu için yapmayı hedeflediğimiz 80'in üzerinde etkinlikle bu sporu her kesime yaymayı ve çok sayıda üst düzey sporcunun yetişmesini hedefliyoruz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimizin başarılarını daha da artıracak düzenlemeler yaptık, yakında uygulamaya koyacağız. Kulüp ve antrenörlerimizi daha yakından değerlendirecek lisans ve vize sistemini uygulamaya geçireceğiz. Yurt dışında uzun süreli kamplar yapmaya elverişli mekanlar kiralanarak buralarda makul maliyetler içerisinde arka arkaya farklı ama birbirine yakın ülkelerde yarışlara katılma imkanı elde edeceğiz. Bu yarışların aralarındaki kamplarda da sporcularımızın eksikleri üzerine eğitimlerimizi devam ettireceğiz. Belediyelerle yaptığımız görüşmelerle yerel yönetimlerin sporumuza sağladığı desteği üst seviyelere taşıyoruz. Çok sayıda yeni kulüp için şimdiden sözler aldık ve en kısa zamanda yeni sezona aktif olarak başlayacaklar."



Küçükbakırcı, kamuoyunu, spor camiasını, bisikletseverleri yanıltıp istismar etmeye kalkışan kulüplerle ilgili mücadelenin de süreceğinin altını çizerek, "Kanayan yaramız 'çakma kulüpler' ile ilgili kalıcı çözümler getiriyoruz ve bu yola tenezzül edenlerin önünü keseceğiz. Bütün bir sezon boyunca sadece bir müsabakaya, sadece bir sporcuyla katılan sözde kulüpler ile canla başla her kategoride çok sayıda sporcu yetiştirmek ve bu sporcuları yarışlara getirebilmek için büyük fedakarlıklar yapan idareci, antrenör, mekanisyen ve hatta sporcu ailelerini bünyesinde barındıran cefakar kulüplerimiz arasında çok keskin bir ayırım yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.