Lider Bursaspor, Manisa Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda konuk olduğu Vanspor FK ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında iki puan kaybetti. Mücadelenin 27. dakikasında Emirhan Başyiğit'in kendi ağlarına gönderdiği golle geriye düşen yeşil-beyazlılar, 38. dakikada Kelechi İheanacho'nun fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. Maç boyunca topa daha fazla sahip olup rakip kalede baskı kuran Bursa temsilcisi, ev sahibi ekibin disiplinli savunmasını aşamayınca karşılaşmadan bir puanla ayrıldı.

IHEANACHO DURDURULAMIYOR

Bursaspor'da sahneye yine Nijeryalı yıldız, Kelechi İheanacho çıktı. Vanspor filelerini sarsarak takımına hayat veren 30 yaşındaki tecrübeli golcü, bu sezon sergilediği olağanüstü performansla durdurulamaz yükselişini sürdürdü. Ligdeki 16. maçında 19. golüne ulaşan tecrübeli golcü, krallık yarışındaki açık ara liderliğini de pekiştirdi. Yeşil- beyazlılar, Gelecek hafta Boluspor'u ağırlayacak. Kırmızı- siyahlılar ise Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetin ardından 36 puana yükselen Bursaspor, iki puan kaybetmesine rağmen maç fazlasıyla zirvedeki yerini korudu.