Pendikspor - Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Orfa Yapı Pendikspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yı sahasında konuk edecek. Ligde kritik bir mücadeleye çıkacak iki ekip de haftayı üç puanla tamamlamak istiyor. Pendikspor, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet ararken Iğdır FK zorlu İstanbul deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi amaçlıyor. Peki Pendikspor - Iğdır FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte TRT Spor canlı yayın bilgileri, maç saati ve canlı skor ekranı!

PENDİKSPOR - IĞDIR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasındaki Pendikspor - Iğdır FK karşılaşması 29 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. İstanbul'daki Pendik Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da üç puan için sahaya çıkacak.

PENDİKSPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

PENDİKSPOR - IĞDIR FK CANLI SKOR VE MAÇ TAKİBİ