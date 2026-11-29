Son üç maçında bırakın puan almayı gol dahi atamayan Muğlaspor, ligin güçlü ekiplerinden Mardin 1969 Spor'u evinde üç golle geçti.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 06:50
Son üç maçında bırakın puan almayı gol dahi atamayan Muğlaspor, ligin güçlü ekiplerinden Mardin 1969 Spor'u evinde üç golle geçti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 38'de penaltıdan Camaj, 73'te Poyraz Efe ve 85'te Yasin Uzunoğlu kaydetti. Yeşil-beyazlılar, bu zaferle puanını 21'e yükseltti ve play-off için iddialı konuma geldi.