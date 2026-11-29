11 yıllık Süper Lig serüveninin ardından Trendyol 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Kayserispor, sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 06:50
11 yıllık Süper Lig serüveninin ardından Trendyol 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Kayserispor, sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Ligde ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, bugün saat 19.00'da konuk olacağı Keçiörengücü karşısında 3 puan arayacak. Geride kalan 15 haftada sahadan 10 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 2 mağlubiyetle ayrılan İç Anadolu temsilcisi bu akşam kazandığı takdirde puanını 36'ya yükseltecek ve averajla liderlik koltuğuna oturacak.