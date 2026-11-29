Bodrum FK, Sivas deplasmanında Fernando (2), Berkay, Mustafa’nın attığı gollerle farka gitti.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 06:50
Sivasspor, ile Bodrum FK, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip Bodrum FK, sergilediği etkili performansla sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bodrum FK, 9. dakikada Berkay Aslan'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 45+1. dakikada penaltıdan Fernando ile bulduğu gol ile soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti. İkinci yarıda da oyun kontrolünü elinde tutan Bodrum, 63. dakikada Fernando'nun kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atmasıyla farkı üçe çıkardı. Maçın sonucunu belirleyen gol ise uzatma anlarında geldi. 90+3. dakikada sahneye çıkan Mustafa Erdilman, skoru 4-0'a taşıyarak Bodrum'a deplasmanda farklı galibiyeti getirdi.