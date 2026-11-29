Antalyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını takip etmek için tıklayınız...

Antalyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında iki ekip, Antalya'da karşı karşıya gelecek. Sahasında taraftarının desteğini arkasına alacak Antalyaspor, kritik mücadeleden üç puanla ayrılmayı hedeflerken Fatih Karagümrük deplasmanda galibiyet arayacak. Trendyol 1. Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasındaki Antalyaspor - Fatih Karagümrük karşılaşması 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Antalya'da gerçekleştirilecek mücadelenin başlama saati 16.00 olarak açıklandı.

ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BERKAY ERDEMİR

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadelede Berkay Erdemir düdük çalacak. Erdemir'in yardımcılıklarını Muhammet Ali Doğan ve Güner Mumcu Taştan yapacak.

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