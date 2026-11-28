Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Ligde 18. sıradaki Sivas temsilcisi, 15 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Yiğidolar, Bodrum FK'yı yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Son 6 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak.