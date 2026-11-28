Üst üste Boluspor (D) ve Vanspor maçlarını 2-1 kazanıp adını play-off hattına yazdıran Bodrum FK bugün deplasmanda saat 13.30'da Sivasspor'la karşılaşacak.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Üst üste Boluspor (D) ve Vanspor maçlarını 2-1 kazanıp adını play-off hattına yazdıran Bodrum FK bugün deplasmanda saat 13.30'da Sivasspor'la karşılaşacak. Kırmızı kart cezalısı golcü Vincent Aboubakar forma giyemeyecek. Son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alarak çıkış yakaladıklarını vurgulayan teknik direktör Burhan Eşer, "Zor bir deplasman. Play-offtaki yerimizi sağlama almak adına kazanmalıyız" dedi.