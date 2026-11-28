Muğlaspor-Mardin 1969 Spor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Muğlaspor ile Mardin 1969 Spor kozlarını paylaşacak. Taraftarı önünde kazanarak geçtiğimiz haftanın puan kaybını telafi etmek isteyen Ege temsilcisi, kritik karşılaşmada üç puan arayacak. Play-off yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Mardin 1969 Spor ise deplasmanda galibiyet peşinde. Peki, Muğlaspor-Mardin 1969 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

MUĞLASPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Muğlaspor-Mardin 1969 Spor maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

MUĞLASPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasındaki mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor üzerinden şifresiz izleyebilecek.

MUĞLASPOR TARAFTARI ÖNÜNDE KAZANMAK İSTİYOR

Ligin 15. haftasında Batman Petrolspor deplasmanına çıkan Muğlaspor, karşılaşmadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Geride kalan 15 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, 18 puan topladı.

MARDİN 1969 SPOR PLAY-OFF YARIŞINDA

Mardin 1969 Spor, ligde çıktığı 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 25 puana ulaştı. Geçtiğimiz hafta Bandırmaspor'a 2-1 mağlup olan Mardin temsilcisi, Muğla deplasmanında kazanarak üst sıralardaki konumunu güçlendirmek istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmayı yönetmek üzere Melih Aldemir'i görevlendirdi. Aldemir'in yardımcılıklarını Egemen Savran ve Batuhan Bıyıklı üstlenecek.

MUĞLASPOR-MARDİN 1969 SPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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