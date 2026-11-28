Heyecan fırtınası şeklinde geçen mücadeleden galip çıkmadı... Manisa FK, Ümraniyespor deplasmanında 33. dakikada Alenis Vargas'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk yarıda karşılıklı ataklar yaşansa da takımlar ağları havalandırmayı başaramadı. Ümraniyespor beraberlik fırsatlarını harcadı. Hakem Ömer Turtay'ın düdüğüyle beraber alt sıralardan kurtulmak isteyen Ege temsilcisi soyunma odasına tek farklı üstünlükle girmeyi başardı.

1 PUANI KURTARDI

Maçın ikinci yarısında takımlar daha rölantide oynadılar. 57. dakikada Ümraniyespor'da Serkan Göksu ikinci sarıyı görerek oyundan atıldı. Manisa FK, 10 kişilik rakibi karşısında 73'te Sylla'nın sayısıyla 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Skorda ve oyuncu sayısında Ümraniyespor'dan üstün olan Manisa FK yine de 3 puana uzanamadı. 90+1'de Glumac'ın golüyle İstanbul temsilcisi 2-2'lik eşitliği yakaladı. Taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

GOLCÜ STOPER GLUMAC

Ümraniyespor'un deneyimli savunma oyuncusu Tomislav Glumac son haftalarda golcü kimliğini öne çıkardı. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon Sivasspor ve Kayserispor ağlarını 1'er defa havalandırmıştı. Dün de kritik bir golün altına imzasını attı. Manisa FK karşısında uzatmalarda attığı golle İstanbul temsilcisine 1 puanı getiren isim olmayı başardı.