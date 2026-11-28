Sarıyer galibiyetiyle moral bulan Kayserispor, Keçiörengücü mücadelesinden galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Süper Lig'e yükselme yolunda Bursaspor ile kıyasıya bir yarış içinde olan sarı-kırmızılı ekip, zorlu Ankara Keçiören deplasmanı öncesinde hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Ligde son olarak Sarıyer'i 3-1 mağlup ederek moral bulan Kayserispor, yakaladığı bu çıkışı başkentte de devam ettirmek istiyor. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü bulunmayan sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak ligde üst üste ikinci zaferine imza atmayı amaçlıyor. Ligde 35 puanla lider Bursaspor'un ardından 33 puanla ikinci sırada yer alan Kayserispor, yarın Aktepe Stadı'nda Ankara Keçiören'i ağırlayacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Öte yandan, U19 Gelişim Ligi lideri Kayserispor, Adana Adaletgücü'nü 2-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.