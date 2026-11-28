Trendyol 1. Lig'de iki İstanbul ekibi karşı karşıya geldi. Ev sahibi Sarıyer maça adeta golle başladı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'de iki İstanbul ekibi karşı karşıya geldi. Ev sahibi Sarıyer maça adeta golle başladı. 5. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Eze ağları buldu: 1-0. Ardından Sarıyer farkı artırmaya, İstanbulspor ise rakibini yakalamaya çalıştı. 77'de İstanbulspor penaltı kazandı. Mustafa Sol vuruştan yararlanamadı. Sarıyer 1-0'lık skorla kazanarak 7 hafta sonra 3 puan aldı. İstanbulspor son 12 maçında 11. defa yenildi.