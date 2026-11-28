Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta heyecanı Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK karşılaşmasıyla devam ediyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde üç puana ulaşmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta kazanan Bodrum FK ise deplasmanda galibiyet serisi yakalamak istiyor. Peki, Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

EKENLER BETON SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Mücadele BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

EKENLER BETON SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Avaz ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Avaz üzerinden şifresiz izleyebilecek.

EKENLER BETON SİVASSPOR'DA HEDEF ÇIKIŞA GEÇMEK

Ligin geride kalan 15 haftasında 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Ekenler Beton Sivasspor, 13 puan topladı. Geçtiğimiz hafta Bursaspor'a 2-0 mağlup olan Yiğidolar, Bodrum FK karşısında kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

BODRUM FK PLAY-OFF YARIŞINDA

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'de çıktığı 15 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 24 puana ulaştı. Ege temsilcisi, Sivas deplasmanında kazanarak üst sıralarla arasındaki mesafeyi azaltmak istiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmada hakem İbrahim Güner'i görevlendirdi. Güner'in yardımcıları Kemal Mavi ve Barış Çiçeksoyu olacak.

Ekenler Beton Sivasspor, ligin 17. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanına çıkacak. Bodrum FK ise Metro Holding Kayserispor'a konuk olacak.

EKENLER BETON SİVASSPOR-BODRUM FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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