Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor, Amedspor ile yollarını ayıran Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi forvet hattına kazandırmak için harekete geçti. Diyarbakır temsilcisiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandıran 35 yaşındaki tecrübeli santrfor, şu anda serbest durumda. Antalyaspor yönetimi, geçen sezon 1. Lig'de 29 golle gol krallığı yaşayan ve Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Diagne'yi kırmızı-beyazlı formaya bağlamak için görüşmelere başladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kırmızı-beyazlılar hücum hattını güçlendirmek amacıyla Diagne'ye teklif götürdü. Yönetim, Diagne'nin golcülük kabiliyeti ve Türkiye tecrübesini (Kasımpaşa, Galatasaray, Fatih Karagümrük) dikkate alarak bu transferi öncelikli hedefler arasında görüyor. Senegalli golcünün de Antalya projesine sıcak baktığı belirtiliyor. Transferin maliyeti ve sözleşme detayları üzerinde görüşmeler sürüyor. Amed formasıyla 1. Lig ve Süper Lig'de toplam 45 maça çıkan Mbaye Diagne, 31 gol atarken 7 asist yaptı.