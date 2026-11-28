Lider Bursaspor, deplasmanda Vanspor’u yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Vanspor FK ile karşılaşacak Bursaspor'da tek hedef galibiyet. Akhisar Stadı'nda oynanacak saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Hakan Ülker yönetecek. Deplasman karşılaşmalarının daha zorlu olduğunu ifade eden Teknik Direktör Mustafa Er, yeşil-beyazlı takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu, Van deplasmanından galibiyetle dönerek liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi. Bursaspor'un devre arasına kadar kalan dört karşılaşmada da galibiyet hedeflediğini belirten deneyimli teknik adam transfer çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı. Er, "Transfer çalışmaları sağlıklı ilerliyor. Yönetim transfer çalışmalarına, teknik heyet ise sahadaki performansa odaklandı" dedi.