Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor ile Batman Petrolspor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Batman Petrolspor, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Batman Petrolspor'a galibiyeti getiren golleri 39 ve 90+2. dakikalarda Gökhan Altıparmak, 54. dakikada Mücahit Albayrak ve 72. dakikada Yasir Subaşı kaydetti. Ev sahibi Bandırmaspor'un tek golü ise 67. dakikada Yusuf Kocatürk'ten geldi.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Bandırmasporlu Hakan Bilgiç, gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Batman Petrolspor, Bandırma deplasmanından farklı galibiyetle döndü.