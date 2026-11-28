Bandırmaspor-Batman Petrolspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor ile Batman Petrolspor kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz hafta Mardin 1969 Spor deplasmanında kazanan Bandırmaspor, taraftarı önünde galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Üst sıralardaki konumunu güçlendirmek isteyen Batman Petrolspor ise deplasmandan üç puanla dönmenin peşinde. Peki, Bandırmaspor-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

BANDIRMASPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor-Batman Petrolspor maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

BANDIRMASPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor üzerinden şifresiz takip edebilecek.

BANDIRMASPOR GALİBİYET SERİSİ PEŞİNDE

Ligin 15. haftasında Mardin 1969 Spor'a konuk olan Bandırmaspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Bordo-beyazlılar, geride kalan 15 haftada 17 puan topladı.

BATMAN PETROLSPOR ÜST SIRALARI HEDEFLİYOR

Batman Petrolspor, geçtiğimiz hafta Muğlaspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, 15 karşılaşmada elde ettiği 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 27 puana ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre mücadeleyi hakem Burak Kamalak yönetecek. Kamalak'ın yardımcılıklarını Samet Özkul ve Harun Terin üstlenecek.

Bandırmaspor, ligin 17. haftasında Manisa FK deplasmanına çıkacak. Batman Petrolspor ise KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

BANDIRMASPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI