Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Bursaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. 35 puanla zirvede yer alan yeşil-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Van temsilcisi ise lider karşısında üç puan arayacak. Peki, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma neden Akhisar'da oynanacak? İşte ayrıntılar...

ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü-Bursaspor maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasındaki mücadele TRT Spor ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı şifresiz izleyebilecek.

ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR MAÇI NEDEN AKHİSAR'DA OYNANACAK?

Van'daki stadyum inşaatının devam etmesi nedeniyle karşılaşma Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilecek. Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, müsabakada ev sahibi takım olarak yer alacak.

BURSASPOR ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUMAK İSTİYOR

Geride kalan 15 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Bursaspor, 35 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Geçtiğimiz hafta Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, Akhisar'daki mücadelede de kazanmayı hedefliyor.

ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ TELAFİ PEŞİNDE

Ligin 15. haftasında Bodrum FK'ya 2-1 mağlup olan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, lider Bursaspor karşısında puan arayacak. Kırmızı-siyahlılar, 16. haftaya 16 puanla girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan görevlendirmeye göre karşılaşmayı Hakan Ülker yönetecek. Ülker'in yardımcıları Çağrı Yıldırım ve Yusuf Şimşek olacak.

ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-BURSASPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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