Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK, Süper Lig hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK, Süper Lig hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Geride kalan haftalarda topladığı 29 puanla üçüncü sıraya yerleşen yeşilbeyazlılar, yakaladığı müthiş çıkışla dikkatleri üzerine çekti. Son 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Iğdır temsilcisi, yarın 16.00'da Pendik Stadı'nda karşılaşacağı Pendikspor maçından da 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.