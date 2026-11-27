SMS Grup Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Ev sahibi takım, mücadeleyi dakika 5'te Eze'nin penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 kazandı. Konuk ekipte Mustafa Sol, 77. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. İşte mücadelenin detayları...
MAÇIN KÜNYESİ
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin Gezer
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 71 Cebrail Karayel), Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 90+1 Batuhan Kör), Poko (Dk. 71 Erdi Dikmen), Attamah, Hasan Emre Yeşilyurt, Efecan Karaca (Dk. 79 Barış Alıcı), Tunahan Ergül (Dk. 46 Doğan Can Davas), Eze
İstanbulspor: Alp Tutar, Mendy (Dk. 90+2 Erdem Seçgin), Ologo, Umut İslamoğlu, Yusuf Ali Özer (Dk. 60 Deniz Tuncer), İsa Dayaklı (Dk. 46 Ali Akman), Dijlan Aydın (Dk. 86 Aytaç Kara), Iliev, Cham (Dk. 86 Berk Ali Nizam), Fall, Mustafa Sol
Gol: Dk. 5 Eze (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 4 Ologo, Dk. 74 Dijlan Aydın (İstanbulspor), Dk. 45 Kaan Arslan, Dk. 56 Üzeyir Ergün, Dk. 74 Sehic (SMS Grup Sarıyer)