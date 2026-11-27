SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta heyecanı SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor karşılaşmasıyla başlıyor. Taraftarı önünde kazanarak çıkışa geçmek isteyen lacivert-beyazlılar, İstanbulspor'u konuk ediyor. Sarı-siyahlılar ise deplasmanda galibiyet alarak ligdeki konumunu iyileştirmeyi hedefliyor. Peki, SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

SMS GRUP SARIYER-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaya Yusuf Ziya Öniş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

SMS GRUP SARIYER-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma TRT Türk ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Türk üzerinden şifresiz izleyebilecek.

İKİ TAKIM DA GALİBİYET HASRETİNİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Metro Holding Kayserispor deplasmanına çıkan SMS Grup Sarıyer, rakibine 3-1 mağlup oldu. İstanbulspor ise sahasında KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildi. İki İstanbul temsilcisi de haftayı galibiyetle tamamlayarak moral kazanmak istiyor.

SMS GRUP SARIYER-İSTANBULSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan görevlendirmeye göre karşılaşmayı Oğuzhan Gökçen yönetecek. Gökçen'in yardımcılıklarını Ramazan Ufuk Avdaş ve Ömer Yasin Gezer yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Can Cengiz olacak.

2025-2026 sezonunda SMS Grup Sarıyer'in ev sahipliğinde oynanan lig karşılaşmasında İstanbulspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Lacivert-beyazlılar bu kez taraftarı önünde farklı bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor.

SMS GRUP SARIYER-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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