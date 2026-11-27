Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 16. haftanın açılış karşılaşmalarından birinde Eminevim Ümraniyespor ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen İstanbul temsilcisi, taraftarı önünde 3 puan arayacak. Ege ekibi ise deplasmanda kazanarak puan cetvelinde rakibinin üzerine çıkmayı hedefliyor. Peki, Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK maçı 27 Kasım 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak mücadeleye Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK karşılaşması TRT Spor ve beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Spor'un internet üzerinden sunduğu canlı yayın aracılığıyla da takip edebilecek.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Eminevim Ümraniyespor, yenilmezlik serisini Manisa FK karşısında da sürdürmek istiyor. İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz hafta Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

MANİSA FK DEPLASMANDA GALİBİYET PEŞİNDE

Geçtiğimiz hafta Orfa Yapı Pendikspor'u sahasında 2-0 mağlup eden Manisa FK, İstanbul deplasmanında da kazanarak üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Ege temsilcisi, 15 karşılaşmada topladığı 16 puanla haftaya 15. sırada giriyor.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-MANİSA FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan görevlendirmeye göre karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Arif Dilmeç üstlenirken mücadelenin dördüncü hakemi Birkan Altındaş olacak.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Eminevim Ümraniyespor 2-1 kazanmıştı. Manisa FK ise sezonun ikinci yarısında rakibini sahasında 1-0 mağlup etmişti.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-MANİSA FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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