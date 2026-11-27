Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Eminevim Ümraniyerspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 57. dakikasında 10 kişi kalan ev sahibi takım, 90+1'de bulduğu gol ile 1 puanı kurtarmayı başardı. İşte 2-2'lik beraberlik ile noktalanan mücadelenin detayları...

MAÇIN KÜNYESİ

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emrah Ünal, Arif Dilmeç

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Yunus Emre Gedik, Blanco (Dk. 79 Tunahan Taşçı), Serkan Göksu, Djokanovic, Berat Yılmaz, Hostikka (Dk. 79 Kosoko), Soukou

Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle (Dk. 82 Ada İbik), Yasin Güreler, Yusuf Talum, Toure, Benrahou (Dk. 90+1 Yunus Emre Dursun), Atakan Çankaya, Anziani, Vargas (Dk. 68 Osman Kahraman), Sylla

Goller: Dk. 33 Vargas, Dk. 73 Sylla (Manisa FK), Dk. 55 Berat Yılmaz, Dk. 90+1 Glumac (Eminevim Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 57 Serkan Göksu (Eminevim Ümraniyespor)