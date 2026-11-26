Trendyol 1'inci Lig'de üst üste galibiyetlerle play-off potasına adını yazdırmayı başaran Bodrum Futbol Kulübü, sezona kötü başlamasına rağmen toparlanmayı başardı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Trendyol 1'inci Lig'de üst üste galibiyetlerle play-off potasına adını yazdırmayı başaran Bodrum Futbol Kulübü, sezona kötü başlamasına rağmen toparlanmayı başardı. İlk galibiyetini 7'nci haftada Batman'ı yenerek elde eden Bodrum, 9. haftadan sonra adeta şaha kalktı. Yeşil-beyazlılar son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lige ağırlığını koydu. Bu periyotta 16 puan toplayan Ege temsilcisi 24 puana ulaşıp 7'nci sıraya çıktı.