1. Lig'de zirvede yer alan Bursaspor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 06:50
1. Lig'de zirvede yer alan Bursaspor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Timsahlar'ın bu yolda en büyük gücü de taraftarı. Yeşil-beyazlıların bu sezon 7 iç saha karşılaşmasını toplam 280 bin 845 taraftar takip etti. Takımını yalnız bırakmayan Bursaspor taraftarı, Süper Lig'de bile birçok takımın yakalayamadığı maç başına 40 bin 121 seyirci ortalamasına ulaştı.